दिल्‍ली के सर्राफा कारोबारियों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि बाजार का जो हाल है, उसे देखते हुए लग रहा है कि बाजार में सोने की कीमत 25000 रुपए प्रति दस ग्राम से भी नीचे आ सकती हैं।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:25 [IST]

gold price could be down to 25000 rupee per 10 gram