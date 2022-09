Vishwakarma Puja 2022: कब है विश्वकर्मा जयंती, क्या है पूजा का शुभ-मुहूर्त, विधि, आरती और कथा

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 16 सितंबर। ब्रह्मांड के सबसे पहले वास्तुकार, इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन लोग कारखानों और दुकानों में मशीनों की पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है लेकिन कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। माना जाता है कि गुरु विश्वकर्मा की पूजा करने से इंसान के कारोबार में हमेशा वृद्धि होती रहती है और कभी भी उसमें कोई विघ्न नहीं आता है।

Vishwakarma Jayanti is a day of celebration for Vishwakarma, a Hindu god, the divine architect,his birth anniversary is celebrated every year on 17 September. here is Puja shubh muhurat, puja vidhi, katha, aarti and Importance.