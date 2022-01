Pongal 2022 : जानिए कब है 'पोंगल', क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त ?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 10 जनवरी। 'पोंगल' दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग सूर्यदेव और इंद्र देव की पूजा करते हैं। ये त्योहार चार दिनों तक चलता है। त्योहार के पहले दिन को 'भोगी पोंगल' कहते हैं, दूसरे दिन को 'सूर्य पोंगल', तीसरे दिन को 'मट्टू पोंगल' और चौथे दिन को 'कन्नम पोंगल' कहते हैं। यह तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई महीने की शुरुआत में मनाया जाता है इसलिए तमिल लोग इसे अपना 'न्यू ईयर' मानते हैं।

पोंगल (Pongal 2022) शुभ मुहूर्त

पोंगल की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी दोपहर 02 बजकर 12 मिनट पर है।

क्यों कहते हैं इसे 'पोंगल?'

क्यों मनाया जाता है 'पोंगल'?

इस दिन धान की फसल कटती है, जो कि संपन्नता को व्यक्त करती है। किसान इसी बात पर खुशी मनाते हैं और इस त्योहार के जरिए वो सूर्य देव और इंद्र देव के धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्हीं की कृपा से फसल तैयार हुई है और घर में संपन्नता आती है। इस दिन घरों में खास तौर पर चावल के व्यंजन बनते हैं। पर्व के तीसरे दिन शिव के प्रिय नंदी की पूजा होती है इसलिए जिनके पास बैल हैं ना वो इस दिन बैलों की पूजा करते हैं। इस त्योहार के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है क्योंकि कन्याओं के साक्षात मां लक्ष्मी और मां काली का रूप माना जाता है। इस दिन दोनों देवियों की भी विशेष पूजा होती है। इस दिनलोग एक-दूसरे को मिठाई बांटकर मिठास बांटने की कोशिश करते हैं और एक-दूसरे की सुख की कामना करते हैं।

English summary

In Tamil Nadu, Makar Sankranti is known as Pongal, and the festivities span over 4 days. here is everything about this day.