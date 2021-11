Dev Deepawali 2021: जानिए कब है 'देव दीपावली' , क्या है शुभ-मुहूर्त, महत्व और पूजाविधि

Religion Spirituality

वाराणसी, 16 नवंबर। दिवाली के 15 दिन बाद मनाए जाना वाला त्योहार 'देव दीपावली' 19 नवंबर को है इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसे 'त्रिपुरारी' पूर्णिमा और 'त्रिपुरोत्सव' भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसी खुशी में देवताओं ने दीए जलाकर उत्सव मनाया था। तब से ही देवोत्सव मनाए जाने लगा। कहा जाता है कि इस दिन सारे देवतागण गंगा घाट पर दिवाली मनाने आते हैं।

Dev Diwali or Dev Deepawali majorly celebrated in North India is the festival of lights of the Gods. It falls on the full moon of the Hindu month of Kartika, fifteen days after Diwali. its also called Kartika Purnima. here is Puja Vidhi, Muhurat Timings, Celebration Details Of This Festival