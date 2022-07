Hariyali Teej 2022: जानिए क्या होता सिंजारा? क्या है इसका मतलब?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 28 जुलाई। अखंड सौभाग्य का व्रत हरियाली तीज 31 जुलाई को है। पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत को बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ राजस्थान, यूपी , एमपी में मनाया जाता है। कहीं-कहीं इस पर्व को सावन की तीज और कजली तीज भी कहते हैं। कहीं-कहीं तो तीज के नाम पर काफी उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं।

English summary

Hariyali Teej 2022 is coming on 31st July.The day before Haryali Teej, is celebrated as Sinjara, wherein women put mehandi on their hands and eat. Know what is Sinjara (Sindhara)? Read Everything.