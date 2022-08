Ganesha Chaturthi 2022: जानिए क्या है 'गणपति बप्पा मोरया' में 'मोरया' का मतलब?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 31 अगस्त। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम हैं, 'गणपति बप्पा मोरया' की गूंज चारों ओर है। भगवान गणेश को विध्नहर्ता कहा जाता है, वो व्यक्ति को हर संकट से बचाते हैं। गणेश उत्सव आने के साथ ही चारों ओर केवल 'गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया' का जयकारा ही सुनाई देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'गणपति बप्पा मोरया' में 'मोरया' का क्या अर्थ है? हम में से आधे लोगों को लगता है कि 'मोरया' का अर्थ 'मोरया' जाति से है या फिर मौर्य वंश से है तो यहां आपको बता दें कि ये गलत है।

English summary

In 'Ganpati Bappa Morya', The word morya in it refers to a famous devotee of Lord Ganesh in the 14th century called Morya Gosavi, from Chinchvad, near Pune. read full story.