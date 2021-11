Chhath Puja 2021: 'खरना' आज, सूर्यदेव को लगेगा गुड़ के खीर का भोग, फिर शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 नवंबर। लोकआस्था के पर्व 'छठ' की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। आज व्रत का दूसरा दिन है, जिसे कि 'खरना' कहा जाता है। आज सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। आज प्रसाद के रूप में गुड़ के खीर खाने की परंपरा है साथ में उपवास करने वाले लोग मोटी रोटी भी खाते हैं। आज लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। 'छठ' का व्रत काफी संयम वाला है, इसमें स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है। आज के प्रसाद में खीर के अलावा मूली, केला, साठी के चावल प्रयोग होता है और लोग खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं।

English summary

Here's all you need to know about the second day of Chhath called Kharna. . The festival will then conclude on November 11 with Usha Arghya.