Punjab: फाजिल्का बम बिस्फोट केस में NIA की चार्जशीट, 6 खालिस्तानी आतंकियों के नाम

India

oi-Staff

चंडीगढ़, 15 मार्च। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब के फाजिल्का जिले में हुए बम ब्लास्ट (Punjab Blast Case) केस में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एनआईए (NIA) की चार्ज शीट में 6 खालिस्तानी आतंकियों का नाम है। यह चार्जशीट पर एनआईए ने कोर्ट में पेश कर दी है। बताया जाता है कि यह ब्लास्ट इतना तेज था कि बाइक सवार का शरीर हवा में करीब 15 फीट उछल गया था।

पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद कस्बे में हुए बम ब्लास्ट (Punjab Blast Case) इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास एक बाइक में हुआ था। ब्लास्ट इतना तेज था कि बाइक सवार के चिथड़े उड़ गए। हादसे के समय पास से गुजर रहा एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि बाइक सवार का शरीर कई फीट हवा में उछल गया था। शुरुआत में इस घटना को टिफिन बम से धमाके की आशंका जाहिर की जा रही थी।

The National Investigation Agency (NIA) files charge sheet against six Khalistani terrorists in the case relating to the bomb explosion in Jalalabad town of District Fazilka in Punjab in 2021.