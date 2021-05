West Bengal: जीत के बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ी नजर आईं ममता बनर्जी

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 2 मई। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम का किला हारने के बाद टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार मीडिया कर्मियों से रूबरू हुईं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी अपने पैरों पर खड़ी नजर आईं, इससे पहले उन्होंने अपनी सभी रैलियां व्हील चेयर पर बैठ कर संबोधित की थीं। ममता बनर्जी से कहा कि कृपया सभी कोरोना प्रोटकॉल का पालन करें, कोविड पर नियंत्रण पाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि टीएमसी विजय जुलूस नहीं निकालेगी। सीएम मे चुनाव में टीएमसी की जीत के लिए सभी को शुक्रिया कहा है।

बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही नंदीग्राम में चुनाव से पहले ही कई सियासी हंगामें देखने को मिले थे। यह वही विधानसभा क्षेत्र है जहां एक रोड शो के दौरान ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी और उन्होंने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया था। नंदीग्राम में वोटिंग 1 अप्रैल को हुई थी, यहां 88 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट डाला था। सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के अलावा इस सीट से सीपीआईएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी भी मैदान में थीं। नंदीग्राम का किला फतह करने के लिए ममता और सुवेंदु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई रैलियों में तो सुवेंदु ने यहां तक कह दिया था कि वह टीएमसी चीफ को 50 हजार वोटों के अंतर से हराएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे।

I would like to thank everyone. I request all to not take out victory processions. I urge everyone to go back to their homes now. I will address the media after 6pm: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/N8NfdFfGhK