पश्चिम बंगाल: हाई कोर्ट ने EC से पूछा- 22 जनवरी को निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं?

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 07 जनवरी। देश अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, इस बीच अब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ नगर निगम चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में भी नगर निगम चुनाव होने वाले हैं लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब इस पर संकट के बादल छाने लगे है। शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं?

इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से न्यायालय में एक हलफनामा दायर करने को कहा है। जिसमें निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि 22 जनवरी को चार नगर निगम चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। कोर्ट की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 22 जनवरी को नगर निगम चुनाव की तारीख फिक्स की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब इसे लेकर हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है।

Calcutta High Court asks West Bengal State Election Commission to submit an affidavit to inform whether the four municipal corporation elections can be conducted or not on 22nd January. The next date of hearing is 11 January.