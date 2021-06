अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र के कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब, बोले- वो किया जो CM ममता ने कहा

West Bengal

कोलाकात, 03 जून। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में न पहुंचने की वजह से केंद्र ने अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलपन बंदोपाध्याय अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें निर्देश दिया था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से 31 मई को अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लंबी चुप्पी के बाद नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के आखिरी उन्होंने केंद्र को अपना जवाब भेजा है। अलपन बंदोपाध्याय ने समीक्षा बैठक में उपस्थित न हो पाने की वजह के बारे में बताया कि उन्होंने वहीं किया जो सीएम ममता बनर्जी ने करने का निर्देश दिया था। बंदोपाध्याय के अनुसार वह उस दिन सीएम ममता के साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। वह पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ममता के निर्देश पर दीघा गए थे।

West Bengal former Chief Secretary Alapan Bandhopadhyay has replied to the show cause notice issued to him by the Government of India

