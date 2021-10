पश्चिम बंगाल: उपचुनाव में बीजेपी ने स्वीकार की हार, बयान जारी कर CM ममता पर साधा निशाना

West Bengal

कोलकाता, 3 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में हाई प्रोफाइल विधानसभा सीच भवानीपुर से टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को हार का सामना करना पड़ा। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी है, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान करना बाकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साथा है। बीजेपी ने अपने पत्र में कहा कि बंगाल में तीन विधानसभा उपचुनावों के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं।

बीजेपी ने स्वीकार की हार

बीजेपी ने अपने पत्र में कहा, 'ममता बनर्जी भले ही अभी भवानीपुर में खुद को बचाने में कामयाब रहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हारने वाले उम्मीदवार ने सभी लोकतांत्रिक मानदंडों और मालिकाना हक का उल्लंघन करते हुए खुद को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का फैसला किया।' बीजेपी का यह स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब उसे भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।

After being demolished in Nandigram, Mamata Banerjee may have survived in Bhabanipur for now, but it has never happened that a losing candidate chose to thrust herself as the Chief Minister, in violation of all democratic norms and proprietary.

