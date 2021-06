TMC सांसद महुआ मोइत्रा का गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप, राजभवन में रिश्तेदारों की नियुक्ति पर उठाए सवाल

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, जून 06: पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और टीएमसी के बीच आरोप- प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के राज्यपाल पर अपने नजदीकियों को राजभवन में अधिकारी नियुक्त करने का बड़ा आरोप लगाया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को 'अंकल जी' के रूप में संबोधित करते हुए महुआ मोइत्रा ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि वो उन्होंने परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों को राजभवन में विशेष कर्तव्य (ओएसडी) पर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

रविवार को अपने ट्वीट के जरिए टीएमसी सांसद ने राज्यपाल पर राजभवन में नियुक्ति के नाम पर अपने नजदीकियों और रिश्तेदारों को जगह देने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक डोक्यूमेंट भी साझा किया है, जिसके मुताबिक राज्यपाल के ओएसडी अभ्युदय सिंह शेखावत उनके साला के बेटे हैं। ऐसे ही ओएसडी को-ऑर्डिनेशन अखिल चौधरी राज्यपाल के करीबी रिश्तेदार हैं।

And Uncleji- while you’re at it- take the extended family you’ve settled in at WB RajBhavan with you. pic.twitter.com/a8KpNjynx9