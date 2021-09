नारदा स्टिंग केस: टीएमसी के मदन मित्रा बोले- ED की चार्जशीट में मेरा नाम ना होता तो मैं बदनाम हो जाता

West Bengal

oi-Rizwan M

कोलकाता, 2 सितंबर: नारदा स्टिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट में टीएमसी के दूसरे नेताओं के साथ अपना नाम आने पर मदन मित्रा ने कहा है कि उनको इसकी पूरी उम्मीद थी। उन्होंने मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मैं टीएमसी में हूं इसलिए मेरा नाम आया, सुवेंदु अधिकारी भाजपा में हैं तो उनका नाम नहीं है। अगर मेरा नाम ना आता तो जनता मेरे ऊपर भी शक करती। ऐसे में नाम आना अच्छा है।

गुरुवार को उनसे ईडी की चार्जशीट पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि चार्जशीट में मेरा नाम है। अगर मेरा नाम नहीं होता तो देश और जनता के सामने बदनाम हो जाता कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे सुवेंदु का नाम नहीं है क्योंकि वो भाजपा में हैं। जो बीजेपी में नहीं है, उनका नाम आएगा और भाजपा वालों का नाम नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट होने के बाद वो इस बात को लेकर भी खुश हैं कि अब बार-बार उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट

ईडी ने बुधवार को नारदा स्टिंगमामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं- फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी,आईपीएस अफसर एसएमएच मिर्जा और पूर्व टीएमसी नेता सोवन चटर्जी का नाम शामिल है।

#WATCH | I'm very happy that my name is there (on the charge sheet). Otherwise, I would have been defamed. Suvendu Adhikari's name is not there in the charge sheet because he is a BJP leader," says TMC leader Madan Mitra on ED's chargesheet against him in Narada sting case pic.twitter.com/M3KdGUCv51