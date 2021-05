कोलकाता: राजभवन के सामने शख्स ने भेड़-बकरी लेकर किया प्रदर्शन, नाराज राज्यपाल ने कमिश्नर से मांगा जवाब

West Bengal

कोलकाता, 19 मई: बंगाल में चुनावी प्रक्रिया तो खत्म हो गई है, लेकिन कई मसलों को लेकर सियासत अभी भी जारी है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक शख्स राजभवन के नार्थ गेट के सामने पहुंच गया और काफी देर तक वहां पर प्रदर्शन करता रहा। जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को फटकार लगाई है।

दरअसल टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एक शख्स राजभवन के सामने भेड़-बकरियों का झूंड लेकर पहुंच गया। साथ ही उसने राज्यपाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस दौरान राजभवन के कर्मचारी उसे वहां से हटाने में लगे रहे, जबकि कोलकाता पुलिस ने मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है।

State of law and order ⁦@MamataOfficial⁩ even at the main entry gate of Raj Bhawan worrisome with stance police ⁦@KolkataPolice⁩ leaving all to be desired.

And all this when the area is subject to 144 CrPC prohibitory orders.

Constrained to seek an update on it. pic.twitter.com/HIiD7bTf67