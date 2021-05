पश्चिम बंगाल के रूझानों पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, हम अभी जादुई आंकड़े को भी पार करेंगे

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 2। पश्चिम बंगाल के शुरुआती रूझानों में बीजेपी और टीएमसी के बीच अभी तक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अंतर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। टीएमसी ने रूझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, जबकि बीजेपी 100 के पार चल रही है। इस तस्वीर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड की गिनती होना बाकी है, इसलिए जो स्पष्ट तस्वीर है वो शाम तक ही साफ हो पाएगी।

हमें 100 सीटें पार करने की भी चुनौती मिली थी- कैलाश विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि बंगाल में हमने 3 सीटों से शुरुआत की थी, और अभी हम 100 के पार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमें 100 सीटें पार करने की चुनौती दी थी, लेकिन हमने उस पड़ाव को फिलहाल पार कर लिया है, अभी हम बहुमत के आंकड़े को भी पार कर लेंगे।

Too early to say anything because there are so many rounds. Situation will be clear only by evening. We had started from 3 & were challenged that we won't get even 100, we have crossed that mark. We will cross the magic number too: Kailash Vijayvargiya, BJP#WestBengalPolls pic.twitter.com/ZS5LmrGcNF