TMC 25th Foundation Day: जानिए कैसे हुई थी टीएमसी की स्थापना, आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी

आज टीएमसी का 25वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने लोगों के विश्वास और कार्यकर्ताओं के सहयोग को याद करते हुए सबको बधाई दी।

West Bengal

oi-Love Gaur

TMC 25th Foundation Day: आज यानी 01 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस मौके पर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बधाई दी है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर ट्विटर पर मां, माटी, मानुष की शक्ति में विश्वास करने के लिए बधाई दी। आज से 25 साल पहले यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की 1 जनवरी 1998 से राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित किया था।

This day, 25 years ago, TMC came into existence.

I recall our struggles through the years & the role we have played in empowering people, fighting injustice and inspiring hope.

I heartily congratulate everyone for believing in the power of MAA, MAATI, MANUSH.