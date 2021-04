CM ममता बनर्जी का आरोप- BJP और CRPF में साठगांठ, लोगों को नहीं मिल रहा मतदान केंद्रों में प्रवेश

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलोकाता। पंश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक जनसभा को सबंधोति किया। हर बार की तरह सीएम ममता बनर्जी ने यहां भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा, साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। उन्होंने चुनाव की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ को भी आड़े हाथ लेते हुए मतदाताओं से मारपीट करने और परेशान करने का आरोप लगाया।

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, जनता को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीआरपीएफ उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोकना नहीं चाहिए। मैं सीआरपीएफ का सम्मान करता हूं जो असली जवान हैं, लेकिन मैं भाजपा सीआरपीएफ का सम्मान नहीं करती जो उपद्रव कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं।' बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग के बीच सीएम ममता ने आरोप लगाया था कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा था, उनमें से कई क्षेत्रों में केंद्रीय बलों ने मतदाताओं के साथ 'मारपीट' की और भाजपा को वोट देने का 'निर्देश' दिया।

We want free & fair polls, public should be allowed to cast their votes. CRPF shouldn't obstruct them from entering the polling center. I respect CRPF who are real jawans but I don't respect BJP CRPF who are doing nuisance, attacking women & harassing people: WB CM in Cooch Behar pic.twitter.com/RTAQ1EDGD7