उत्तराखंड में कौन होगा अगला सीएम? BJP ने बनाए 3 फॉर्मूले, जानिए किसकी लग सकती है लॉटरी

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 17 मार्च। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। इसको लेकर सभी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 47 सीटें जीतकर भी भाजपा अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर असमंजस में दिख रही है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेताओं की दौड़ को लेकर भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच भाजपा हाईकमान के तीन फॉर्मूलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है।

ये भी पढ़ें-सीएम से लेकर मंत्री पद तक ये चेहरे हैं रेस में, जानिए भाजपा कैबिनेट-2 की क्या हो सकती है तस्वीर

English summary

Who will be the next CM in Uttarakhand? BJP has made 3 formulas, know who can win the lottery