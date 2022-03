क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और Article 44, उत्तराखंड में लागू होने पर क्या होगा ? सबकुछ जानिए

Uttarakhand

oi-Anjan Kumar Chaudhary

देहरादून, 24 मार्च: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से चुनी जाती है तो वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। वादे के मुताबिक नई सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी गठित करने की बात कही गई है। लागू होने पर उत्तराखंड देश का एक तरह से पहला राज्य होगा, जहां 72 साल पहले लागू हुए भारत संविधान के नीति निदेशक तत्वों के मुताबिक इस प्रावधान को तैयार करके उसपर अमल किया जाएगा।

English summary

Uniform Civil Code will be applicable in Uttarakhand, it is based on Article 44 of the Directive Principles of the Constitution. On its implementation there will be a Uniform system of law in matters like marriage, divorce, succession and adoption