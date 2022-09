देहरादून में डांस स्टेप के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले जोगेंद्र हुए वायरल, 6 दिसंबर को होंगे सम्मानित

Uttarakhand

oi-Kapil Tiwari

देहरादून, सितंबर 15। देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले होमगार्ड जोगेंद्र कुमार इन दिनों देश के नए 'डांसिंग कॉप' बने हुए हैं। जोगेंद्र कुमार अपने अनोखे अंदाज से सड़क पर रहकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और अपने इसी अंदाज के चलते वो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। उनके वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। जोगेंद्र को उनके इस अंदाज के लिए अब राज्य सरकार सम्मानित करने जा रही है।

6 दिसंबर को सम्मानित होंगे जोंगेद्र

जानकारी के मुताबिक, जोगेंद्र कुमार को आगामी 6 दिसंबर के दिन होमगार्ड डिस्क और प्रशंसापत्र दिया जाएगा। गुरुवार को कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना ने यह घोषणा की। आपको बता दें कि जोगेंद्र कुमार की प्रशंसा डीजीपी अशोक कुमार ने भी एक ट्वीट के जरिए की है।

Dehradun, U'khand | Home Guard Jogendra Kumar to be honoured with Commandant General, Home Guards Disc & Certificate of Appreciation by CG, Home Guards Kewal Khurana on Home Guards & Civil Defense Foundation Day on 06 December for his outstanding contribution to traffic control https://t.co/teSxWmYBAy