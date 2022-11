Uttarakhand:फोटो सेशन में मस्त हैं सरकारी टीचर और छात्राएं तैयार कर रहीं रिपोर्ट कार्ड, वायरल फोटो पर उठे सवाल

Uttarakhand

उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था से लेकर शिक्षकों के कई कारनामे सोशल मीडिया में आए दिन वायरल हो रहे हैं। कभी वीडियो तो कभी फोटो के जरिए शिक्षा महकमा सवालों में आता रहता है। जिसमें कई बार शिक्षक स्कूल में पढ़ाई के अलावा दूसरे क्रियाकलापों से चर्चे में रहते हैं।

उत्तराखंड के स्कूलों में ये फोटो जमकर वायरल

इन दिनों उत्तराखंड मेंशिक्षा महकमे को लेकर एक नया फोटो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें एक जगह कुछ शिक्षक बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं और स्कूली छात्राएं रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में ये फोटो जमकर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह स्कूल उत्तराखंड का अटल उत्कृष्ट विद्यालय है। इस फोटो में कुछ चीजें नजर आ रही है, जिससे ये फोटो उत्तराखंड के स्कूल का बताया जा रहा है। ये फोटो खुद शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर वायरल किया जा रहा है। साथ ही इस फोटो को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है।

स्कूल के शिक्षकों पर सवाल उठ रहा

खास बात ये है कि शिक्षा महकमा खुद इस फोटो की जांच करवाने की बात कर रहा है। हालांकि विभाग अभी सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से ये फोटो खिंचाई गई है। उससे ​स्कूल के शिक्षकों पर सवाल उठ रहा है। जिन शिक्षकों को भरोसे बच्चों का भविष्य है। वो शिक्षक बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं और जिन बच्चों को पढ़ाई या दूसरे कामों में अपना ध्यान बांटने की जरूरत है, वो बच्चे शिक्षकों का काम कर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। ​सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अपने काम स्कूली छात्रों पर कराने का आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस बार भी एक बार फिर शिक्षा महकमा सवालों के घेरे में है। जिस पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई का इंतजार है।

English summary

Questions keep arising in Uttarakhand regarding the education system. From the bad education system to many exploits of teachers are becoming viral on social media. Sometimes through video and sometimes through photos, the education department keeps coming in questions. In which many times teachers are busy with activities other than studies in school.