पेपरलीक मामले के आरोपी हाकम सिंह के आलीशान रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी, प्रशासन को नहीं मिल रहा बुलडोजर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 27 सितंबर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह के उत्तरकाशी के सांकरी स्थित रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। लेकिन कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बुलडोजर नहीं मिल पा रहा है। जिससे कार्रवाई में देरी हो रही है। रविवार को ही हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा चुकी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि आदेश लीक होने से प्रशासन ने इसे स्थगित कर दिया।

ये भी पढ़ें-अंकिता हत्याकांड:रिजॉर्ट में किस वीआईपी को मिलनी थी स्पेशल सर्विस, पहचान सार्वजनिक करने की उठ रही मांग

English summary

Preparations for action on the luxurious resort of Hakam Singh, accused in the paper leak case, but the administration is not getting the bulldozer