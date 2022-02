'सब में डालो फूट..',अल्मोड़ा में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, यूपी में पहले चरण की वोटिंग को लेकर किया बड़ा दावा

कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबर्दस्त उत्साह का वातावरण रहा।.....उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर के जीतने वाली है, वहां- प्रधानमंत्री मोदी

After 1st phase of polling in UP elections y'day, it's clear that BJP will win with record numbers. More than us, the public is determined make BJP win these polls. Voters never leave the side of those who've good intentions: PM Modi during a public rally in Almora, Uttarakhand pic.twitter.com/emcWZNOTxH