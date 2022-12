New year 2023: न्यू ईयर मनाने आ रहे हैं उत्तराखंड तो पढ़िए ये खबर, नहीं होगी कोई परेशानी

उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान नियमों का पालन करना होगा।

Uttarakhand

अगर आप न्यू ईयर पर उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। न्यू ईयर पर उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान नियमों का पालन करना होगा।

उत्तराखंड में पर्यटकों को सरकार की और से खास सुविधाएं

नए साल के जश्न में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटकों को सरकार की और से खास सुविधाएं दी जा रही है। प्रदेश के होटल, रेस्टारेंट व्यवसायियों की मांग पर राज्य सरकार ने 2 जनवरी तक प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दे दी है। इतना ही नहीं 4 दिन यानि 2 जनवरी तक शराब की दुकानें 24 घंटे खुले रहेंगे।

सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

शासन द्वार जारी आदेश में कहा गया है कि नववर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटकों के अत्यधिक संख्या में आने की संभावना है। ऐसे में पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए 30 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 02 जनवरी, 2023 तक जनहित में उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल,रेस्टोरेंट ढाबे, चाय व खान-पान की अन्य दुकानें 24 घण्टे खुला रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31 दिसंबर को देहरादून शहर में डीजे रात 10 बजे तक ही बजाने के निर्देश

इससे पूर्व पुलिस की और से नए साल की पूर्व संध्या पर यानि 31 दिसंबर को देहरादून शहर में डीजे रात 10 बजे तक ही बजाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बार में जाम छलकाने का मौका रात 12 बजे तक ही दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को किसी भी तरह के हुड़दंग से निपटने को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

