उत्तराखंड में मोदी और राहुल का एक ही दिन हुआ आमना—सामना, जमकर चले सियासी बाण, जानिए क्या कहा

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 10 फरवरी। उत्तराखंड में मतदान का काउंडाउन शुरू होते ही भाजपा, कांग्रेस ने अब पूरी ताकत झौंक दी है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। खास बात ये है कि गुरूवार को मोदी और राहुल एक ही दिन उत्तराखंड में आए और जमकर एक दूसरे को कोसा भी। पीएम नरेंद्र मोदी की गढ़वाल की श्रीनगर सीट पर जनसभा का आयोजन किया गया। जबकि कांग्रेस ने राहुल गांधी की मंगलौर और जागेश्वर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।

गढ़वाली टोपी पहनकर कांग्रेस को कोसा

भाजपा ने मतदान से पहले अपना मोदी फैक्टर पर फोकस करना शुरू किया है। इसके लिए भाजपा ने ज्यादा से ज्यादा मोदी की रैलियां आयोजित करनी शुरू कर दी है। गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर गढ़वाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने गढ़वाली टोपी पहनकर गढ़वाली में ही अपना संबोधन किया। पीएम ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में मैं देवभूमि आया। देवभूमि की माटी को माथे लगाने का मन था। बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं यहां सीधे चला आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। कल ही उत्तराखंड भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने सैनिक वोटरों को साधने का प्रयास करते हुए कहा कि मेरे मन में एक गहरी तकलीफ़ भी है। मुझे ये ज़िक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी जनरल बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहकर अपमानित कर रही थी। आज अपने प्रचार में उन्हीं के कट आउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इतने सालों तक सत्ता में रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन के मामले को लेकर झूठ बोलती रही। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक, वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। भाजपा सरकार ही है, जो देहरादून में उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है।मोदी ने कांग्रेस के चारधाम चारकाम स्लोगन पर भी तंज कसा। पीएम ने कहा​ कि कहा कि जब ये सत्ता में थे, तब इनको कभी चारधाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब चारधाम की याद क्यों आ रही है, क्योंकि, उन्हें ये कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। जबकि भाजपा के लिए चारधाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जनसेवा का विषय है।

राहुल ने मोदी को घेरा, किसान और भ्रष्ट्राचार पर फोकस

कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी के मंगलौर और जागेश्वर में दो रैली आयोजित की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की और तीन काले कानून बना दिए, जिसे किसानों और कांग्रेस ने मिलकर वापस करवाया। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी से सब को डरा देंगे, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता। बल्कि मोदी के अहंकार को देखकर हंसी आती है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया तो यह सड़कें, फैक्ट्रियां रेलवे समेत तमाम चीजें क्या जादू से बन गईं। राहुल ने मोदी पर तंज कसा कि जब तक देश में मोदी सरकार नहीं थी तब तक क्या सब सो रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री बदलने को लेकर भी सवाल किए। राहुल ने कहा कि भाजपा ने तीन मुख्यमंत्री भ्रष्ट्राचार करने के कारण बदले हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान कांग्रेस के 4 बड़े वादे याद दिलाए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हर साल 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। राज्य सरकार के खाली पदों पर भर्ती करेंगे। इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद करेंगे। साथ ही राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर सभी लोगों को गैस सिलेंडर 500 रुपये से ज्यादा का नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर न्याय योजना लागू की जाएगी और इसके तहत हर साल राज्य के 5 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में 40 हजार रुपये डाले जाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। एंबुलेंस, दवाइयां और डॉक्टर को लोगों के इलाज के लिए घर-घर पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें-पूर्व सीएम हरीश रावत को आखिर क्यों कहना पड़ा,आरोप सच हुआ तो वह राजनीति नहीं बल्कि प्राण भी त्याग देंगे, जानिए

English summary

In Uttarakhand, Modi and Rahul had a face-off on the same day, the political arrows went fiercely, know what was said