उत्तराखंड में कांग्रेस ने बगावत रोकने को बदले 5 टिकट, जारी है कलह, भाजपा में दो सिटिंग विधायकों के इस्तीफे

देहरादून, 27 जनवरी। उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस के अंदर टिकट बंटवारे के बाद से बगावत जारी है। कांग्रेस को दूसरी लिस्ट में विरोध के बाद 5 सीटों पर प्रत्याशी तक बदलने पड़े। जिसमें कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का टिकट तक पार्टी को बदलना पड़ा है। हरीश रावत को पहले रामनगर सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन अब हरीश रावत लालकुंआ से चुनाव मैदान में हैं। लालकुंआ सीट पर संध्या डालाकोटी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। रामनगर सीट पर हरीश रावत का विरोध कर रहे सल्ट विधान सभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि रामनगर में महेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया है।

कांग्रेस में जारी है कलह

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में डोईवाला में मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी, ज्वालापुर से बरखा रानी की जगह रवि बहादुर और कालाढूंगी से महेंद्र पाल सिंह की जगह महेश शर्मा को टिकट दिया गया है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मिला है। चौबट्टाखाल में केशर सिंह नेगी को टिकट देने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजपाल बिष्ट के समर्थन में इस्तीफा दिया है। डोईवाला सीट पर पहले मोहित उनियाल और फिर गौरव चौधरी को टिकट ​देने से कांग्रेस सेवादल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। हेमा जिला पंचायत की सदस्य भी हैं।

हरीश रावत को छोड़ना पड़ा रामनगर

कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर पहले ही दिन से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर विरोध हो रहा था। सबसे ज्यादा विरोध पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के टिकट को लेकर ही देखने को मिला। जब रामनगर पर हरीश रावत का जमकर विरोध हुआ। हरीश रावत ने रामनगर पर नामांकन की तक तैयारी कर ली थी। लेकिन एक दिन पहले ही हरीश रावत का टिकट बदल दिया गया। हरीश रावत ने इससे पहले रामनगर ​से टिकट कटने पर सोशल मीडिया में भावनात्मक पोस्ट भी शेयर की है।

भाजपा के दो सिटिंग​ विधायकों के टिकट कटने से इस्तीफे

भाजपा की दूसरी लिस्ट में रुद्रपुर से सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट कटने पर राजकुमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रुद्रपुर सीट पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा को पार्टी ने टिकट दिया है। इससे नाराज होकर विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को इस्तीफा भेज दिया है। टिहरी से भाजपा के विधायक धन सिंह नेगी ने भी किशोर उपाध्याय के भाजपा ज्वाइन करते ही पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। धन सिंह नेगी ने किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाया कि किशोर ने टिहरी सीट का टिकट करोड़ों रुपए में खरीदा है।

