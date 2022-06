भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर मुहर, सीएम धामी ने दिए संकेत जल्द ​बंटेंगे दायित्व

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 8 जून। उत्तराखंड में प्रचंड जीत और चंपावत में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा ने हल्द्वानी में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में जनता का धन्यवाद किया। प्रदेश कार्यसमिति की दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सभी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को जल्द ही सौगात देने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया गया। साथ ही कार्यसमिति के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल में बेहतर काम करने का संकल्प पत्र लाया गया।

पीएम मोदी और धामी सरकार के कामों पर चर्चा

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति का दो दिन का कार्यक्रम समापन हो गया। कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कार्यसमिति में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य की जनता कों धन्यवाद दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल की उपलब्धि को भी जनता के सम्मुख ले जाने पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कमजोर बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य तय करने साथ ही जुलाई तक के सारे कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। मदन कौशिक ने बताया कि आगामी जुलाई महीने में जिले और मंडल की कार्यसमितियों की बैठक आयोजित होगी। इसके अलावा जिलों में प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। भाजपा मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अगले 15 दिन में सुशासन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यकर्ता घर-घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और उपलब्धियों को बताएंगे।इस दौरान भाजपा ने कमजोर बूथ पर फोकस करने को लेकर भी रणनीति तैयार की है। साथ ही पदाधिकारियों को भी बूथ पर फोकस करने को कहा है। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अपने हर बूथ को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए हर कार्यकर्ता को ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही धामी सरकार के कामों को जनता तक ले जाने और सरकार के साथ संंगठन के समन्वय पर भी चर्चा हुई है।

मिशन 2024 के लिए बिगुल फूंका

भाजपा ने हल्द्वानी में मिशन 2024 के लिए बिगुल फूंक दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से एकजुट होकर एक परिवार की तरह जुटने का आह्रवान किया। धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उनके ​सामने कई मागदर्शक हैं जिनका उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसके साथ ही धामी ने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को अब संगठन या सरकार में किसी न किसी रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। जिसको लेकर सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। धामी ने कहा कि जिसकी किस्मत में जो होता है वह उसे मिलकर रहता है। धामी ने अपने हाल के अनुभव को लेकर एक शायर पढ़ा जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हार के बाद भी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। धामी ने कहा कि ​जो काम करने वाले होते हैं, उनका काम बोलता है। उन्हें प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। धामी ने जल्द ही पदाधिकारियों को सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी देने की बात की है। जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में धामी सरकार में दायित्वों का बंटवारा होगा।

English summary

In the meeting of the BJP State Working Committee, the political proposal has been approved, CM Dhami has indicated that the responsibility will be divided soon