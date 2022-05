गर्मी की छुट्टी में घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग तो उत्तराखंड में ये हैं 5 डेस्टिनेशन, जहां मिलेगा आपको सूकून

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 10 मई। मैदानी इलाकों में जहां गर्मी का सितम पूरे चरम पर है। तो वहीं पहाड़ों में इन दिनों मौसम घूमने के लिए पूरी तरह अनूकूल है। ऐसे में अगर आप इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो उत्तराखंड किसी जन्नत से कम नहीं है। जहां कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहे हैं।

English summary

If you are planning to travel in summer vacation, then these are 5 destinations in Uttarakhand, where you will get relief