उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो जंगली फल और पहाड़ों में फलों का राजा काफल खाया क्या?

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 26 मई। काफल, जंगली फल और पहाड़ों में फलों का राजा कहा जता है। जो कि उत्तरी भारत और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र, मुख्यत: हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वृक्ष या विशाल झाड़ी है। ग्रीष्मकाल में इस पर लगने वाले फल पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इसकी छाल का प्रयोग टैंनिंग के लिए किया जाता है। काफल का फल गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही इसके फल को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाती है और हृदय रोग, मधुमय रोग उच्च एंव निम्न रक्त चाप नियान्त्रित होता है। इसका स्वाद मिश्रित होता है यानि रसीले, खट्टे और मीठे स्वाद से भरपूर होता है काफल।

