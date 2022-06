केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान बेकाबू हुआ हेलीकॉप्टर, लोगों की सांसें अटकी, देखें Video

Uttarakhand

oi-Love Gaur

देहरादून, 06 जून: उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम पर बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते दो साल बाद भक्तों के लिए यात्रा शुरू हुई है। ऐसे में केदारनाथ में भारी संख्या में लोग पहुंचे रहे हैं। इस बीच केदारनाथ हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार बनते-बनते बचा गया। लैंडिंग करते वक्त प्राइवेट एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो चुका था, जिसके बाद विमान में सवार और बाहर खड़े लोगों की सांसें अटक गई, इस घटना का वीडियो अब सामने आया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हेलीकॉप्टर लैंडिंग का यह वीडियो 31 मई का है, जिसमें केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते समय एक निजी विमानन कंपनी का हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल अचानक खो गया था, हालांकि बाद में पायलट ने स्थिति को अपने नियंत्रण में किया और विमान को सुरक्षित लैंड करवाया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं आई।

#WATCH A helicopter belonging to a private aviation company while landing at Kedarnath helipad had an uncontrolled hard landing on 31st May; no passengers were injured in the incident#Uttarakhand pic.twitter.com/4yskr0aoz5