सीएम से लेकर मंत्री पद तक ये चेहरे हैं रेस में, जानिए भाजपा कैबिनेट—2 की क्या हो सकती है तस्वीर

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 16 मार्च। उत्तराखंड में होली के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। भाजपा में मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री बनने के लिए दिल्ली दौड़ जारी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के अलावा 11 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं।भाजपा की 47 सीटें आई हैं। जिनमें से दो दर्जन से अधिक दावेदार इस समय किसी न किसी तरीके से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने की है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं, कि कौन सा दावदार कितना मजबूत है और क्यों।

