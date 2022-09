उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने तोड़ डाले इस बार सारे रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख पार

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 15 सितंबर। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। अभी यात्रा का एक माह का संचालन शेष है। ऐसे में इस बार नया रिकॉर्ड बन सकता है। कोरोनाकाल से पहले वर्ष 2019 में 34.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हेमकुंड साहिब चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे।

ये भी पढ़ें-जाते-जाते अपने 7 साथियों की जान बचा गया मासूम चंदन, सरकारी स्कूल की शौचालय की छत गिरने से हुआ हादसा

English summary

The world famous Chardham Yatra of Uttarakhand has broken all the records this time. The number of pilgrims visiting the Yatra has crossed 35 lakhs.