Video:जब खेत में फसल काटती नजर आई कैबिनेट मंत्री, फिर गेंहूं की छटाई और ट्रैक्टर पर भी किया हाथ साफ

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 28 अप्रैल। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का खेतों में जाकर किसानों के साथ बीच गेहूं की फसल काटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मंत्री ने फसल काटने के साथ ही मशीन से गेहूं भी निकाला और बाद में ट्रैक्टर भी चलाकर किसानों का होंसला बढ़ाया। साथ ही खेतों में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं को लेकर भी बातचीत की।

ये भी पढ़ें-भ्रष्ट्राचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई, नौकरशाही में मचा हड़कंप

English summary

Cabinet Minister Rekha Arya was seen harvesting the crop in the field, then sorted the wheat and also cleaned the tractor