कौन हैं यूपी के वो 12 नए नेता, जिन्हें कार्यकारिणी में जगह देकर BJP ने 2022 के लिए चला 'ब्रह्मास्त्र'

लखनऊ, 08 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बार फिर जातिगत गणित पर ही फोकस किया है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से गुरुवार को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें भी जातिगत गणित को ध्यान में रखकर ही चुनावी चौसर बिछायी गई है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक नई कार्यकारिणी में यूपी से 41 चेहरों को जगह दी गई है लेकिन इसमें भी जातिगत गणित साधने का प्रयास किया गया है। कार्यकारिणी में 12 नए सदस्यों को जगह मिली है जिसमें 6 ओबीसी,एक दलित और दो ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए हालांकि इससे पहले भी मोदी कैबिनेट के विस्तार में जातीय गणित देखने को मिला था बाद में यूपी के प्रभारियों की तैनाती में भी बीजेपी ने इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी चेहरे धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया था।

