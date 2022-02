UP में जब जब मतदान प्रतिशत बढ़ा तो बदल गई सरकार, जानिए क्या कहते हैं इस बार के आंकड़े

Uttar Pradesh

लखनऊ, 24 फरवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभ चुनाव सात चरणों में सम्पन्न होना है जिसमें से चार चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान बुधवार को सम्पन्न हुआ। हालांकि इस बार चुनाव का प्रतिशत पिछले चुनाव से एक फीसदी कम दर्ज किया गया जिसने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो पिछले चुनाव में 2012 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा वोटिंग में पांच फीसदी का इजाफा हुआ था जिसका फायदा बीजेपी को मिला था लेकिन अबकी बार मतदान का फीसदी घटने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव का प्रतिशत घटने से सीटों को लेकर जीत हार में थोड़ा ही अंतर देखने को मिल सकता है।

