क्या नया मोड़ लेगी सांसद वरूण गांधी की सियासत, अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्वीट करने के लिए क्यों हुए मजबूर

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 28 सितंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं में भगदड़ मची हुई है। लोक अपनी सुविधा के अनुसार नई पार्टी का दामन थामने से नहीं हिचक रहे हैं। इसी बीच संगठन और सरकार से नाराज चल रहे भाजपा नेता वरुण गांधी ने किसान महापंचायत के लिए मुजफ्फरनगर में एकत्र हुए प्रदर्शनकारी किसानों को "हमारे अपने लोग" बताकर उनके दर्द को समझने का प्रयास किया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जारी किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार दूसरी बार वरूण गांधी का रुख भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में बढ़ती बेचैनी का संकेत देता है। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि वरूण अपनी मां मेनका गांधी को हटाए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मोदी के दूसरे विस्तार में मां को जरूर जगह मिलेगी।

यह भी पढ़ें-UP: उद्योग मंत्री सतीश महाना बोले- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो चुका तैयार, पीएम से समय मिलते ही होगा उद्घाटन

English summary

What new turn will the politics of MP Varun Gandhi take before the UP elections, why is he tweeting against Yogi, know everything,