यूपी के सबसे अमीर MLA ने भी छोड़ा मायावती का साथ, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं शाह आलम

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 25 नवंबर: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को एक और तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में बीएसपी विधायक दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जमाली राज्य के सबसे अमीर विधायक हैं और विधायक रहते हुए उनके पहले कार्यकाल में ही उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई थी। बसपा अध्यक्ष ने इसी साल शाह आलम को पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने मायावती पर ही दोष लगाते हुए चुनाव से पहले पार्टी और विधायकी दोनों छोड़ दिया है।

English summary

Shah Alam, the richest MLA of Uttar Pradesh, left the BSP. In 2017 he had declared assets worth Rs 119 crore and he is richer than Mayawati. He has resigned from the party and the legislature due to lack of trust of Mayawati