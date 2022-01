मुलायम के घर में सेंध लगाने से BJP को कितना फायदा ? अबतक 3 तोड़े, अगला इनका नाम

Uttar Pradesh

लखनऊ, 20 जनवरी: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य विरोधी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव परिवार से ही नेताओं को तोड़कर चुनावों से पहले बहुत बड़ा राजनीतिक बदला लिया है। चुनावों में इसका असर क्या होता है, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो धारणा बन रही है उसमें भाजपा ने पिछले हफ्ते खाई चोट के बदले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सियासी तौर पर गहरा झटका जरूर दिया है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल यादव रूठ कर अलग हो गए थे और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। इस बार उनके चाचा तो उनके प्रति समर्पित होते दिख रहे हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों ने ही बीजेपी का दामन थामकर उन्हें बहुत ही बड़ी चुनौती दे डाली है।

English summary

UP election:Before the UP elections, the BJP has won the battle of perception by inducting members of Mulayam Singh Yadav's Family from the SP to its party