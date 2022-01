UP election 2022: क्या 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ बदल पाएंगे ये कड़वी सच्चाई ?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 9 जनवरी: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच वर्षों में ऐसे कई मिथकों को तोड़ा है, जिसे पहले के सीएम 'मनहूस' समझते रहे हैं। अब जब प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसपर सभी की नजर लगी हुई है कि जिस तरह से राज्य में भगवा विचारधारा के सियासी प्रतीक बन चुके सीएम योगी ने उन कथित 'अशुभ' माने जाने वाली बातों को नजरअंदाज किया है, क्या उसपर अपने स्टैंड को सच कर दिखाने में सफल हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई चुनाव पूर्व सर्वे भी यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन, सीएम योगी और उनकी पार्टी के सामने यह कड़वी सच्चाई भी है कि पिछले 37 वर्षों के इतिहास में यूपी में यह नहीं हो पाया है।

English summary

After 1985, no party's government has returned in the UP elections, if Yogi Adityanath does this then it will be like breaking the myth