सोशल मीडिया: UP उपचुनाव में 'नोएडा के श्राप' के चलते हारी भाजपा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। गोरखपुर और फुलपुर सीट पर भाजपा को हार मिली है। भाजपा अपने गढ़ में हार गई है। इस हार के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लोग भाजपा की हार का ठीकरा सीएम योगी के माथे पर फोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस हार को लेकर लोग खूब लिख रहे हैं। लोगों ने तो इस हार को नोएडा से जोड़ दिया है। लोग इस हार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे से जोड़कर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

कोई लिख रहा है कि भाजपा को नोएडा का श्राप लग गया तो कोई लिख रहा है कि सीएम योगी ने नोएडा आकर बड़ी गलती कर दी, जिसकी असर तीन महीने बाद दी दिख गया। कोई लिख रहा है कि योगी नोएडा आने की बदकिस्मती बदलना चाहते थे, लेकिन असर उल्टा हुआ। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने कई एंगल निकाले हैं।

आपको बता दें कि सालों से ये अंधविश्वास चलता आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आया है वो दोबारा कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाया है। इसी वजह से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश ने कभी नोएडा का रूख नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसी साल नोएडा आकर इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोग अब उनके इस साहस को उनकी हार की वजह बता रहे हैं। एक नजर डालिए सोशल मीडिया पर बीजेपी की हार के नोएडा कनेक्शन पर...

Is this #Gorakhpur debacle because of #NoidaCurse? There is an old superstition that UP CM's never come to #Noida Because whoever visited that place, lost election. Just a superstition.