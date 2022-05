जयपुर राष्ट्रीय कार्यसमिति से पहले UP BJP को मिल सकता है नया कप्तान, जानिए क्या चल रही अटकलें

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 5 मई: उत्तर प्रदेश में चुनाव सम्पन्न होने के बाद से ही बीजेपी संगठन में बदलाव की आहट गूंज रही है। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि जल्द ही बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। लेकिन फिलहाल यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह इस पद पर बने हुए हैं। हालांकि बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के जयपुर शहर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति 20 और 21 मई को होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अहम बैठक से पहले बीजेपी देश के सबसे बड़े राज्य में अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। दूसरी ओर इस बात की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सुनील बंसल की जगह कोई नया संगठन मंत्री मिल सकता है।

