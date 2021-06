UP Assembly Election 2022: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग, कहा-'सुख दु:ख में साथ निभाएंगे'

Uttar Pradesh

oi-Ankur Sharma

लखनऊ, 28 जून। यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा वापस सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और इसी वजह वो अभी से तैयारियों में जुट गई है। रविवार को पार्टी ने चुनाव को लेकर थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस गीत में कोरोना काल के दौरान लोगों को किस तरह से कष्ट हुआ और उस दौरान यूपी की योगी सरकार के रूखे और लचर रवैये के कारण जो आम लोगों को परेशानी हुई थी, उसे दिखाया गया है।

इस गीत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करते दिखाया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कैप्शन में लिखा है कि 'सुख दु:ख में साथ निभाया है, सुख दु:ख में साथ निभाएंगे।' वीडियो के जरिए सपा लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील कर रही है। सपा का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

बता दें कि इससे पहले 16 जून को सपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक गाने का वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 'मुरलीधारी कृष्ण' बताकर संबोधित किया था। गाने के बोल थे 'मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं।' वीडियो में गाने के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि अगर सपा की सरकार सत्ता में आती है तो वहीं जनता के लिए क्या-क्या करने वाली है।

यह पढ़ें: UP Assembly Election 2022: चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश का बड़ा ऐलान, गठबंधन से पहले छोड़ दी एक सीट

'जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ'

गौरतलब है कि इन दिनों अखिलेश यादव ट्विटर के जरिए लगातार भाजपा पर निशाना साधे हुए हैं। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि 'जब जवान भी ख़िलाफ़, किसान भी ख़िलाफ , तब समझो दंभी सत्ता के दिन अब बचे हैं चार।' जबकि इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि 'किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होना, किसानों की एकता की उपलब्धि है और किसान विरोधी भाजपा के हठधर्मी अहंकार का प्रतीक। भाजपा सरकार किसानों को MSP की जगह PSP (Profitable Sustainable Price) दे, जिससे कृषि-उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सके।'

यहां देखें Video -'सुख दुःख में साथ निभाया है सुख दुःख में साथ निभाएंगे'

English summary

Ahead of UP Assembly Election 2022,former UP CM and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has released his theme song. here is video, please have a look.