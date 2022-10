कानपुर : श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, महिलाओं-बच्चों समेत 22 की मौत, राष्ट्रपति और PM ने जताया दुख

Uttar Pradesh

कानपुर, 01 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है।

तीर्थ से लौट रही थी गाड़ी

उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के घाटमपुर इलाके में उन्नाव से लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली के पलट जाने से दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर मौजूद है।

Uttar Pradesh | Over two dozen people injured after a tractor trolley carrying pilgrims returning from Unnao met with an accident as it overturned in Ghatampur area in Kanpur district. Police on the spot pic.twitter.com/AKCY9rxRWH — ANI (@ANI) October 1, 2022

राष्ट्रपति का शोक संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी घाटमपुर सड़क हादसा कानपुर के संबंध में शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'कानपुर में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु के समाचार से बहुत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक-संवेदनाएं।' राष्ट्रपति ने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।'

कानपुर में हुए सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु के समाचार से बहुत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक-संवेदनाएं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। — President of India (@rashtrapatibhvn) October 1, 2022

कानपुर हादसा पीएम मोदी का बयान

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर सड़क हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने घायलों के उपचार के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के एक ट्वीट में बताया गया, पीएम कानपुर में ट्रैक्टर-ट्राली दुर्घटना से व्यथित हैं। प्रधानमंत्री की संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है।

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be paid to the next of kin of each of the deceased. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) October 1, 2022

नेशनल रिलीफ फंड से मदद का ऐलान

घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आर्थिक मदद पर PMO ने कहा, प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घाटमपुर सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए रक्षा मंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 1, 2022

सीएम योगी ने अधिकारियों को भेजा

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य के साथ-साथ घायलों के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

इस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दु:खद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा मृतकों के परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 1, 2022

