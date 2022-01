नोएडा: प्रियंका गांधी ने घर-घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, विरोधियों पर बोला हमला

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

नोएडा, 31 जनवरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोएडा में डोर-टू-डोर कैंपेन किया और इस दौरान कई लोगों व संगठनों से बात की। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा, 'उन्होंने कहा, 'तीन दशक के बाद हम उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है। जनता का फायदा नहीं।'

गौरतलब है कि यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर सात चरणों में मतदान कराया जाएगा। 10 फरवरी को पहले फेज के लिए वोटिंग होगी। इसी क्रम में कांग्रेस के कई नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। नोएडा पहुंची प्रियंका गाधी ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा, राजनीतिक दल सिर्फ घोषणा करते हैं कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे बड़ी संख्या में नौकरियां देंगे लेकिन यह कभी नहीं बताएंगे कि वे इसे कैसे करेंगे। हम विभिन्न रोजगारों के लिए एक जॉब कैलेंडर तैयार करेंगे और उन्हें (युवाओं) बताएंगे कि हम उन्हें नौकरी कैसे देंगे।

