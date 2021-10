पीएम मोदी देंगे कुशीनगर को बड़ी सौगात, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 18 अक्टूबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर के लोगों को बड़ी सौगात देने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी बुधवार को कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस हवाई अड्डे का संचालन इस हफ्ते शुरू हो जाएगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक उद्घाटन उड़ान कोलंबो, श्रीलंका से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर हवाई अड्डे पर उतरेगी, जो दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने की सुविधा पर फोकस करेगी।

PM Narendra Modi will inaugurate Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh on 20th October 2021 in the presence of Gov Anandiben Patel, CM Yogi Adityanath & Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia among others. The International Airport will get operational this week pic.twitter.com/hfGxqfZKTy