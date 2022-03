21 दलबदलुओं में सिर्फ ये चार बचा पाए नई पार्टियों की लाज, भाजपा-सपा में किसे हुआ ज्यादा फायदा ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 मार्च: उत्तर प्रदेश में अधिकतर दलबदलुओं को मतदाताओं ने इसबार क्लीन बोल्ड कर दिया है। हालांकि, भाजपा ने लगातार दूसरी बार शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी उसने जितने दलबदलुओं को टिकट दिया था, उनमें से ज्यादातर ने पार्टी को निराश ही किया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें भी काफी बढ़ गई हैं, लेकिन दलबदलुओं को आनन-फानन में साइकिल पर बिठाकर टिकट थमाने का उसका फैसला बैकफायर कर गया है और ज्यादातर ने उम्मीदें तोड़ दी हैं और जो अपने कार्यकर्ता मायूस हुए वे अलग।

English summary

In the UP elections, 17 out of 21 defectors have lost, three out of four winners are from BJP and only one is from Samajwadi Party