Gram Chaupal in UP: जानिए यूपी में क्यों शुरू हो रही है ग्राम चौपाल, ग्रामीणों को कैसे मिलेगा इससे लाभ

Gram Chaupal in UP: यूपी में शुरू होने वाली इन ग्राम चौपालों में ग्रामीणों के साथ आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, कृषि और कृषि संरक्षण, प्राकृतिक और जैविक खेती और हर घर नल जैसी योजनाओं पर गहन चर्चा होगी।

Uttar Pradesh

Gram Chaupal in UP: उत्तर प्रदेश में गांवों के विकास को गति देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग इस माह से प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेगा। गांव की चौपाल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा ताकि वहां की वास्तविक समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जा सके। ग्राम चौपाल को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में ग्रामीण इसका हिस्सा बनें।

गांवों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास

प्रत्येक ग्राम चौपाल के पांच दिन पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनभागीदारी से व्यापक सफाई अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के गांवों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य के विकास इंजन के रूप में गांवों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं, जिसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। ग्राम चौपाल इसी श्रृंखला का हिस्सा है. ग्रामीण विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर रही है।

जनवरी से हर शुक्रवार को लगेंगी ग्राम चौपालें

ग्राम चौपालों में दी जाएगी सरकारी योजनाओं की जानकारी

ग्राम चौपाल की शुरुआत ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों, मजदूरी भुगतान, महिला सहेलियों, समूह गठन, बीओ, सीएलएफ, बीसी सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला सहित किए गए कार्यों के निरीक्षण और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की समीक्षा के साथ होगी। पंचायतीराज विभाग वित्त आयोग के फंड का उपयोग कर रहा है।

हर सरकारी योजना की गांवों तक पहुंच बनाने की कवायद

ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत रोशनी, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, जल निकासी चैनल, सड़क, लिंक रोड, गौ आश्रय, विद्यालय भवन, विद्यालय संचालन, एम.डी.एम., सिंचाई व्यवस्था (नहर/नलकूप), संचारी रोग, टीकाकरण, चौपाल में राशन वितरण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जलापूर्ति, आंगनबाड़ी व एएनएम केंद्रों का निरीक्षण, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन व छात्रवृत्ति का सत्यापन भी किया जाएगा।

हर चौपाल की सरकार तैयार करेगी डिजिटल डायरी

प्रदेश स्तर पर भी होगी ग्राम चौपालों की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप अच्छा कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों (संविदा कर्मियों सहित) को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। साथ ही अपनी पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। चौपाल में महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम होंगे। साथ ही 19 माह में एक बार राज्य स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री की ओर से ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी।

