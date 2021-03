राम मंदिर के लिए डोर-टू-डोर कलेक्शन हुआ बंद, ऑनलाइन कर सकते हैं दान: तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट महासचिव

Uttar Pradesh

oi-Akarsh Shukla

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशभर से लोग दिलखोल कर दान कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शनिवार को बताया कि राम मंदिर के लिए डोर-टू-डोर कलेक्शन अब बंद हो गया है, दान करने के इच्छुक लोग ट्रस्ट की वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन आर्थिक मदद कर सकते हैं। चंपत राय ने यह भी बताया कि मंदिर के परिसर को और बड़ा करने के लिए उसके सामने वाली जमीन को हासिल करने के लिए बातचीत चल रही है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जोरों-शोरों से जारी है। राम मंदिर के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान के पहले चरण में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में करीब 600 करोड़ रुपए का दान आ चुका था। हालांकि अब डोर-टू-डोर कलेक्शन को बंद कर दिया गया है, वर्तमान में ट्रस्ट के पास दान के कितने रुपए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कार्य तीन साल में पूरा हो जाएगा। मंदिर के सामने वाली जमीन को लेने की बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। मंदिर परिसर में 3 प्रकार के पत्थर लगेंगे और 3 स्थानों पर लगेंगे। ये 3 स्थानों का पत्थर अलग-अलग स्टाइल और पहाड़ियों का होगा। इन 3 स्थानों को मिलाकर लगभग 12 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। अनुमान है कि मंदिर बनने में 3 साल का समय लगेगा।

Door-to-door collection has stopped. People can donate online on the Trust's website. We are in talks to acquire land for a ground in front of the temple but nothing decided yet. Temple to be ready in 3 years: Champat Rai, General Secretary, Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust pic.twitter.com/UO3iukgMac