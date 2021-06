क्या जितिन प्रसाद को इस वजह से साइडलाइन करने लगी थीं प्रियंका ?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 9 जून: जितिन प्रसाद का कांग्रेस से पारिवारिक नाता था। वो तकरीबन 20 साल तक पार्टी से जुड़े रहे, दो बार सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बने। इसकी बुनियाद उनके दादा ज्योति प्रसाद ही डाल चुके थे। उनके बाद जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की राजनीति की और एक वक्त उनकी पार्टी में लगभग वैसी ही हैसियत थी, जो हाल के वर्षों में अहमद पटेल निभा रहे थे। लेकिन, पहले पिता का सोनिया गांधी से राजनीतिक मोहभंग हुआ था और अब जितिन प्रसाद, राहुल और प्रियंका गांधी से राजनीतिक रिश्तों की डोर तोड़कर भाजपा का कमल खिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। असल में यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है।

Congress General Secretary Priyanka Gandhi wanted Jitin Prasada to contest against Rajnath Singh in Lucknow, but he was not ready. Since then, Priyanka has sidelined him.